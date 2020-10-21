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ألف سلامة عليكي.. راندا البحيري تكشف حقيقة إصابة بدرية طلبة بـ فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشفت الفنانة راندا البحيري حقيقة إصابة الفنانة بدرية طلبة بفيروس كورونا، قائلة: "هي عندها برد.. وهي نزلت قالت كدا".

ووجهت "البحيري" خلال حوارها على قناة "الحدث اليوم"، الحديث إلى الفنانة بدرية طلبة، قائلة: بدرية بتضحكني أوي.. دي القمر بتاعتنا وهي إنسانة محترمة، معقبة: ألف سلامة عليكي يا قمر.

وتابعت: كان نفسي أقف قدام فنانين كتير.. سواء كانوا كبار أو صغيرين.. وأنا بتعلم حاجات كتير من ممثلين صغيرين في السن".

وفيما يخص رغبتها في الحصول على دور البطولة المطلقة، أوضحت أنها حصلت على دور البطولة المطلقة منذ بدايتها في مجال الفن، متابعة: كان في كمان أفلام كنت مشاركة فيها ببطولة جماعية.

وأكدت على أنها إذا حصلت على دور بطولة مطلقة حاليا، ستقدمه بشكل أكبر وأنضج وأوضح من ذي قبل.

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