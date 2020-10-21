اللى حصل مش لطيف.. أحمد موسى يروي تفاصيل مهمة عن لقائه بوزير الإعلام.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه سيروي بعد قليل تفاصيل لقائه بوزير الإعلام اليوم، أسامة هيكل، وما جري خلال اللقاء الذى دعا له الوزير أمس.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث اليوم " مش لطيف ومش ظريف، وحاجات لم يتوقعها أحد،.



