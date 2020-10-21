AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللى حصل مش لطيف.. أحمد موسى يروي تفاصيل مهمة عن لقائه بوزير الإعلام.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:23 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيروي بعد قليل تفاصيل لقائه بوزير الإعلام اليوم، أسامة هيكل، وما جري خلال اللقاء الذى دعا له الوزير أمس.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث اليوم "مش لطيف ومش ظريف، وحاجات لم يتوقعها أحد،.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، فى حلقة أمس على مقطع فيديو لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، يدعو فيه عددًا من الإعلاميين إلى الحضور لمقر الوزارة لإجراء حوار معه .

وقال الإعلامي أحمد موسى، منفعلا "لا يليق لوزير أن يصرح بأن الإعلاميين شاركوا في حملة ضده، ومن العيب أن تتهمني وزملائي بأننا شاركنا في حملة ضدك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى "نحن ندافع عن الإعلام المصري، ونعمل على تقوية معدل وعي المصريين تجاه الشائعات والأكاذيب التي تحاك ضد الوطن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "كنت أتمنى ألا تخرج تلك الكلمات من وزير الدولة للإعلام".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيبنا في حالنا.. أحمد موسى مهاجما أسامة هيكل: لم تدخل معنا المعركة

بعد وصلة من الهجوم.. أحمد موسى يطالب أسامة هيكل بالاستقالة من وزارة الإعلام

أحمد موسى منتقدا أسامة هيكل: تصريحاتك مصيبة وخدمت أعداء مصر

مش عايز حد يتصدم.. أحمد موسى: 11 اختصاصا لـ وزير الدولة للإعلام.. فيديو

تعليق قوي من أحمد موسى على دعوة أسامة هيكل له لمحاورته.. فيديو

عيب.. أحمد موسى ينفعل بشدة بسبب فيديو لوزير الإعلام ..فيديو

ترشيحاتنا

أمطار بالقاهرة غدًا.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

بمكياج جذاب.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

تعليق ناري من خالد الغندور على قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

وزير الدفاع: الجيش والشرطة يقفان سدًا منيعًا في مواجهة الفتن والتحديات

نهاية الطقس السيئ الأحد المقبل.. وزارة الري تصدر بيانا عن التعامل مع الأمطار والسيول.. فيديو

الصحة العالمية: المنحنى الوبائي لـ كورونا انخفض في مصر بشكل جيد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. سمية الخشاب بإطلالة رياضية مثيرة للجدل.. شاهد

غير الجنين.. 3 أطعمة تتسبب في الحموضة خلال الحمل

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي