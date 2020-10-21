اللى حصل مش لطيف.. أحمد موسى يروي تفاصيل مهمة عن لقائه بوزير الإعلام.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى
، إنه سيروي بعد قليل تفاصيل لقائه بوزير الإعلام اليوم، أسامة هيكل، وما جري خلال اللقاء الذى دعا له الوزير أمس.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث اليوم "مش لطيف ومش ظريف، وحاجات لم يتوقعها أحد،.
وعلق الإعلامي أحمد موسى
، فى حلقة أمس على مقطع فيديو لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، يدعو فيه عددًا من الإعلاميين إلى الحضور لمقر الوزارة لإجراء حوار معه .
وقال الإعلامي أحمد موسى، منفعلا "لا يليق لوزير أن يصرح بأن الإعلاميين شاركوا في حملة ضده، ومن العيب أن تتهمني وزملائي بأننا شاركنا في حملة ضدك".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى "نحن ندافع عن الإعلام المصري، ونعمل على تقوية معدل وعي المصريين تجاه الشائعات والأكاذيب التي تحاك ضد الوطن".
وتابع الإعلامي أحمد موسى "كنت أتمنى ألا تخرج تلك الكلمات من وزير الدولة للإعلام".