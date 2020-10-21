فتاوى تشغل الأذهان.. أسامة الأزهري يقدم 4 نصائح لمن يريد التعلق بالجناب النبوي الشريف.. وخالد الجندي: مهاجمو إذاعة القرآن الكريم سلفيون ومنحلون.. والإفتاء تجيب "هل الطلاق يقع فى حالة الغضب الشديد"

- هل شرود الذهن فى الصلاة يبطلها؟ مستشار المفتي يجيب

- أمين الفتوى:

مجرد الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق









نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثيرين من المواطنين، وماذا يفعلون إذا واجهتهم هذه الأمور في حياتهم، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ان فريقين من السفهاء فى وقت واحد يهاجمان إذاعة القرآن الكريم، فالأول من السلفيين يتهمون الإذاعة بالشرك، والفريق الثانى من المنحلين يتهكمون على برامج ورموز الإذاعة.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الفريقان داخلين فى وقت واحد، سواء ومن السلفيين او المنحلين، ما بقى الا اذاعة القرآن الكريم، التى تعتبر من انظف شعائر مصر وبين الأجيال وتملأ البيوت والبلد بالبركة ".





ونصح الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يقصر في أداء العبادات والطاعات بترديد دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسنِ عبادتِكَ».













هل الطلاق يقع فى حالة الغضب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب وسام قائلًا: إن مجرد الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق، ولكن الغضب الذي يصل بالإنسان إلى عدم إدراك ما يقوله.





وأضاف وسام، فى إجابته أن من طلق زوجته وهو فى إغلاق اى فى حالة الغضب فلا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا طلاق فى إغلاق ))، مُشيرًا الى أن الإغلاق كما قال الفقهاء مرحلتين درجة عدم الإدراج اى فقد الإحساس او الشعور بالزمان أو المكان او الأشخاص أو الأحوال وهذا لا يقع فيه الطلاق بإتفاق الفقهاء.





وتابع: المرحلة الثانية وهى عدم الإملاك فهو يدرك ما يقول ويسمعه ولكنه لا يملك أن يمنع نفسه من الطلاق فسيطر عليه الغضب وخرج اللفظ منه من غير دراية وهذا على الراجح لا يقع أيضًا.





قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف 4 نصائح لمن يريد التعلق بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم.





وكتب الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك: أنصحكم بأربع كلمات منورات، لمن أراد أن يتعلق بالجناب النبوي، صلَّى الله عليه وسلم ، ألا وهي: كمال التعلق بحضرته ، كمال التشوق لرؤيته، كمال العمل بسنته، كمال الخدمة لأمته.





- الخشوع في الصلاة

ذهني يَشرد في صلاة الفريضة ، حتى إني لا أعرف كيف أنهيتها ، فماذا أفعل حتى أخشع في صلاتي ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب عاشور، قائلًا: أَمَرَ الشرعُ الشريف بالحضور في الصلاة والخشوع فيها ، وتصفية القلب من التعلُّق بالأمور الدنيوية ، وذلك من خلال القيام بالأعمال الضروريَّة للإنسان والتي تشغله غالبًا ، وذلك قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، لافتًا الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثَّنا على الإكثار من النوافل والسنن جبرًا للخلل والنقصان، وقد روى أبو داود في سننه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِم الصَّلَاة ، قَالَ : يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ : انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي : أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا ؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ : انْظُرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، قَالَ : أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُم " .





وتابع: من فضل الله علينا أن الصَّلاةَ ما دامت مستوفيةً لشروطها وأركانها فهي صحيحةٌ ، ولا يبطلها قلةُ الخشوع فيها أو انعدام حضور القلب فيها، لكن يقلل من أجرها؛ حيث قال تعالى : {قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ . ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2].





وأشار الى أن شرود الذهن في الصلاة لا يُبطلها ما دام المسلم قد أتمَّ شروطها وأركانها ، وينبغي على المسلم أن يقوم بإنجاز أموره الضروريَّةِ التي تشغل باله وفكره عن الصلاة وفي أثنائها ، ثم يدخل الصلاة مستحضرًا عظمة الله تعالى ، وسبيله في تحقيق الخشوع أن يتدبَّر الآيات التي يقرؤها ، وأن ينطق قراءة القرآن والأذكار التي في الصلاة بتؤدة ، وعلى مهل ، فذلك أدعى للخشوع فيها .