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تعليم

مواعيد اختبارات القبول بالمعاهد الفنية والتخلفات بتمريض عين شمس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:45 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس انه تم انتهاء وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية ويأتي ذلك  في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس وكلية التمريض .

وأضاف عميد تمريض خلال تصريحاتها لصدي البلد انه تم الاعتماد التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد ويسمح للطلاب التواجد يومين فقط داخل الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة .

 كما أعلن مواعيد اختبارات القبول والكشف الطبي للطلاب المتقدمين من المعاهد الفنية التمريض والتخلفات والمحولين والشهادات المعادلة للتقدم لكلية التمريض جامعة عين شمس  .

وسوف تكون اختبارات القبول الأربعة يوم الأربعاء الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٠ وعلي ان يكون موعد الكشف الطبي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٠.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.


وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. 




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