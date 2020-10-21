السيطرة على حريق اندلع بجانب شريط السكة الحديد في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا حريقا محدودا نشب في اعشاب علي جانب حافة الترعة الإبراهيمية المجاورة لشريط السكة الحديد.





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد ببلاغ بعض المواطنين باشتعال حريق نشب في أعشاب على حافة الترعة الإبراهيمية المجاورة لشريط السكه الحديد بمدينة المنيا بدون معرفه سبب الاشتعال مما ادي الي تعطل حركة القطار ٢٠ دقيقة .





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وكثفت إدارة الحماية المدنية عن الدفع بسيارتها وتم إخماد الحريق وازاله العوائق الناتجة عنه.



