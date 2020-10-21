رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعه الاقصر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير الإدارة المركزية لشئون الدراسات العليا بالجامعة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث، من أهمها الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بكلية الفنون الجميلة وكلية الآثار.

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والموافقة على تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسالتين ماجستير ودكتوراه بكلية الفنون الجميلة و الموافقة على تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن أقسام اللغات ( الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية ).



