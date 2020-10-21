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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:42 م
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا
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شمس يونس
عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعه الاقصر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير الإدارة المركزية لشئون الدراسات العليا بالجامعة.

 وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث، من أهمها الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بكلية الفنون الجميلة وكلية الآثار.

والموافقة على تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسالتين ماجستير ودكتوراه بكلية الفنون الجميلة والموافقة على تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن أقسام اللغات ( الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية ).

وفتح باب التقدم بداية من 14أكتوبر حتي 29 أكتوبر 2020، وسوف تجري اختبارات القبول للدارسين في الفترة من 2-5 نوفمبر 2020 وإعلان نتيجة الاختبارات في 5 نوفمبر 2020 ، وبداية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020.

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