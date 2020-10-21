بالورود الحمراء.. ميرنا جميل بإطلالة أنثوية جذابة

حرصت الفنانة ميرنا جميل مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية جذابة خال حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وتألقت ميرنا جميل، بفستان قطعتين كت بالون الأسود وعليه ورود مطبوعة بالون الاحمر، ومكشوف من منطقة البطن، وهو ما أبرز رشاقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتزينت ميرنا جميل بوضع المكياج، حيث قامت بإبراز جمال عينيها بوضع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير القاتم كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف ميرنا جميل في ارتداء الإكسسوارات الناعمة، حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين بالون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..