تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة جذابة.
وظهرت ريم البارودي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الاسود ذات الأكمام المكشوفة؛ ونسقت معه بنطلون اسود واسع وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.
لذلك نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة ريم البارودي تبرز أنوثتها.
أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ؛ ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.