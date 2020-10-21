تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة جذابة.

لذلك نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة ريم البارودي تبرز أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ؛ ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وبدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.





يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.