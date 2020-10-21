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مرأة

تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم البارودي صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها  بإطلالة جذابة.

وظهرت ريم البارودي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الاسود ذات الأكمام المكشوفة؛ ونسقت معه بنطلون اسود واسع وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.
لذلك نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة ريم البارودي تبرز أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ؛ ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

وبدأت ريم البارودي  مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.

يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله. 
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها
تفاجئ جمهورها بإنقاص وزنها.. 10 صور لريم البارودى تبرز أنوثتها

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