وزيرة الصحة تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، إلى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، يرافقها كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من وزراء الصحة و 150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين في أفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن مشاركة وزيرة الصحة والسكان ممثلة عن جمهورية مصر العربية جاء بناءً على دعوة من المنتدى للاستفادة من خبرات مصر في النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



