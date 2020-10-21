نائب محافظ قنا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة فى نجع حمادي

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة بمدينة نجع حمادي رافقه خلالها الدكتور بدوي محمد مدير الإدارة الصحية وعدد من القيادات التنفيذية.





أوضح نائب محافظ قنا، أن أعمال القافلة بدأت اليوم الأربعاء وتنتهى غدا الخميس وتشمل 7 تخصصات طبية" باطنة، جراحة، عظام ، تنظيم الاسرة، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، جراحة عامة".





وأكد نائب المحافظ، أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمها مجانا وكذا إنهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن القافلة تستهدف توقيع الكشف علي2000 مواطن.





واضاف عمر، أنه إلى جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج تُقدم القافلة خدمات تثقيفية وتوعوية للمواطنين حول خطورة الأمراض المزمنة وأعراضها وطرق الوقاية منها، مشيرًا إلي أن تسيير القوافل الطبية يأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية بالقري المحرومة.





وفي السياق ذاته تفقد نائب المحافظ، الوحدة الصحية بقرية الحلفاية بحري لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الامراض المزمنة وسرطان الثدي للاطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين عليها كونها إحدي الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ 24 ساعة لاستقبال المرضي من أهالي القرية والقري المجاورة.





وأكد نائب المحافظ، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، لاسيما الخاصة بلدغات العقرب والثعبان، فضلا عن إلتزام الأطباء والمواطنين المترددين على الوحدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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