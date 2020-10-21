القمة الثلاثية لن تقبل أي استفزاز من أي دولة.. محمد العرابي يوضح هدف انعقاد القمة.. فيديو

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن أول رسالة من القمة الثلاثية اليوم وهى أن مصر ستظل متمسكة بقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في كل تحركاتها الخارجية.





أوضح محمد العرابي خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أنه منذ بدء هذا التجمع من عام 2014 يدل على أن هدفه اقتصادي، تنموي، حضاري و ثقافي وغير موجهه الى أحد، لافتًا إلى أن هذا التجمع لن يقبل أن يكون هناك استفزاز أو اعتداء على المياه الإقليمية على الدول الثلاثة، كاشفًا أن تركيا تمادت في الفترة الأخيرة في انتهاك هذه المياه .





أضاف محمد العرابي، أن سياسة مصر القديمة تنص على أن قبرص دولة واحدة، موضحًا أن هذه القمة جاءت تأكيدًا على القضايا الإقليمية وأن مصر لديها بوصلة محددة لها في مساندة الدول .





أشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تتعاون مع ملف ليبيا بنفس نظرتها لقبرص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى سوريا وما يحدث بها من عملية تغيير الهوية في بعض المناطق وبأن ذلك منافٍ بكون سوريا دولة عربية، مؤكدًا أن القمة أبرزت التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص واليونان .



