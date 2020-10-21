نجاح المركبة أوزوريس ريكس في جمع العينات من الكويكب بينو

نجحت المركبة الفضائية (أوزوريس ريكس) التابعة لوكالة ناسا لعلوم الفضاء في الهبوط بنجاح على كويكب بينو، بعد أن دارت حول الكويكب القريب من الأرض لمدة عامين تقريبا.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، استطاعت المركبة سحب العينات من سطح الكويكب، وسيتم إعادة هذه العينة إلى الأرض في عام 2023، و لتحقيق هذه الخطوة التاريخية الأولى لناسا، كان على مركبة فضائية بحجم شاحنة أن تلمس ذراعها الموقع المحدد على سطح الكويكب، وهي عينة يصل وزنها كحد أقصى إلى 2 كيلو جرام.





وبحسب تقارير المتابعة، سار كل شيء بشكل مثالي بناءً على البيانات التي أعادتها المركبة الفضائية، وفقًا لدانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في البعثة والأستاذ في مختبر القمر والكواكب بجامعة أريزونا، الذي قال إنه يشعر بـ القلق حيال البيانات الحالية التي تم جمعها.





وقام الفريق مساء أمس بالاطلاع على البيانات التي أرسلتها المركبة الفضائية، و قال لوريتا في بيان: "بعد أكثر من عقد من التخطيط ، يشعر الفريق بسعادة غامرة لنجاح محاولة أخذ العينات اليوم.. على الرغم من أن أمامنا بعض العمل لتحديد النتيجة وتعتبر المهمة حتى الآن ناجحة".





و قال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا في بيان: "كان هذا إنجازًا لا يُصدق - وقد طورنا اليوم كلًا من العلوم والهندسة وآفاقنا للبعثات المستقبلية لدراسة النظام الشمسي الغامض، من خلال قطع الصخور البدائية التي شهدت تاريخ نظامنا الشمسي بأكمله، وقد تكون الآن جاهزة للعودة إلى كوكب الأرض لتكون ضمن الاكتشافات العلمية".





و يقع هذا الموقع داخل فوهة بركان بحجم ملعب تنس ومحاطة بصخور ضخمة، فيما يقع كويكب بينو على بعد أكثر من 200 مليون ميل من الأرض، وهو كويكب صخري تظهر به على شكل قمم، وترابطت هذه الصخور المترابطة معا بفعل الجاذبية.



