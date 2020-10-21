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مرأة

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:31 م
طرق تهدئة الأطفال
طرق تهدئة الأطفال عند البكاء
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نهى هجرس
اقترحت سيدة في أحد جروبات الماميز الشهيرة على موقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك"، طريقة جديدة ومختلفة لـ تهدئة الطفل عند البكاء، وذلك من خلال إصدار صوت عالِ مثل الزغرودة حتى يندهش الطفل من الصوت ويسكت.

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وتداول رواد السوشيال ميديا هذه الطريقة بشكل كبير مما جعلها تتصدر التريند، وقامت ريموندا رؤوف مدربة المهارات الحياتيه للأطفال والمراهقين بالتعليق على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك".

وقالت ريموندا، شوفت ف جروب امهات حد ابتكر فكرة إن الطفل لما يعيط الام تزغرد، فالطفل بيسكت، ودلوقتى طبيعى الطفل بيسكت عشان بيحصل تشتيت رهيب بسبب حوار الزغروده ده. 

وتابعت بأن القيام بذلك ليس طريقة صحيحة أو حل للمشكلة، فعندما يقوم الطفل بالبكاء الشديد يكون لديه طاقة مشاعر حزن أو غضب وليكن نسبتها ١٠ من ١٠ مثلا .

وطاقه مشاعر الحزن دى لازم تخرج ف صورة عياط وتاخد وقتها  يعنى تخرج بنسبة ١٠ من ١٠ برضو ، ولكن لو قامت الأم بتشتيت الطفل المشاعر هتكون خرجت بنسبة أقل من اللى موجود داخل الطفل والباقى بيفضل جواه مكبوت.

ويمكن أن تظهر المشاعر المكبوتة في سلوكيات بعد ذلك مثل الضرب المفاجئ أو الشد أو عض الأطفال، وذلك لعدم خروج المشاعر المكبوتة  في وقتها.

ولذلك أكدت على ضرورة ترك الطفل للتعبير عن مشاعره، وعدم تشتيته، ومحاولة تهدئة الطفل، واحتضانه والطبطبة عليه، ودائما أقول له انا حاسة بيك.

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