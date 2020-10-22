مواطن يناشد وزارة الصحة علاج ابنه على نفقة الدولة

ناشد المواطن أبوالمجد الشربيني ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ مساعدته في علاج نجلة " عبدالرحمن " على نفقة الدولة .





وقال فى رسالته : ابنى عبد الرحمن مريض ضمور عضلات ، ويحتاج الى العلاج وانا على باب الله ولا أقدر على تكاليف علاجه لذالك اناشد وزارة الصحة مساعدتى وعلاجه على نفقة الدولة .





وناشد اصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى علاج ابنه للتواصل على رقم ٠١٢٢٣٧١١٥٩٧





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



