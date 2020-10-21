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ديني

عضو الأزهر للفتوى يقدم نصائحه لغير المنتظم في الصلاة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:48 م
عضو الأزهر للفتوى
عضو الأزهر للفتوى يقدم نصائحه لغير المنتظم في صلاته
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محمود ضاحي
قدم الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، نصيحة لغير المنتظم في صلاته أن يبدأ من الآن، و يعزم على التوبة ويصلي مع كل فرض فرضًا مما فاته حتي يستطيع أن يوفي الفترة التي انقطع فيها  عن الصلاة.

أنا لست منتظمة في الصلاة وعمرى 32 سنة ولم أصل طوال عمرى إلا سنة واحدة فقط وأريد حلا؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: أنتى في مشكلة كبيرة جدا وورطة عظيمة، فيكف ستقابلين الله .. ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر وذنب من أعظم الذنوب، وصاحبه ربنا توعده بأفحش العقوبات في الدنيا والآخرة، كل ذلك لأنك تتكاسلين عن تفريغ نفسك كل يوم من 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط هي مجموع الدقائق التي ستقضيها في كل الصلوات، في حين نجلس أمام التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى بالساعات".

وأضاف: الحل أن تبادرى بإنقاذ نفسك من الآن وتدعى الله أن يعينك على الصلاة ويأخذ بيدك، وتتوبى إلى الله سبحانه وتعالى وتبحثى عن صديقة لك أو شقيقتك أو والدتك تعينك على الصلاة وتذكروا بعضكم البعض بها، ثم واظبى عليها لمدة 21 يومًا بعدها ستصبح جزء من برنامجك اليومى ولن تتركيها أبدا، ثم بعد ذلك نرى كيف تفعلى فيما فاتك من صلوات طوال سنوات عمرك". 

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