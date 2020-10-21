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يوسف أيوب: وزير الإعلام غير قادر على أداء مهمته .. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:52 م
وزير الإعلام
وزير الإعلام
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، إن الجميع غضب من الصورة التى انتشرت لـ الإعلاميين و الصحفيين خلال دخولهم للقاء وزير الإعلام أسامة هيكل، موضحًا أن الصورة كانت من كاميرات المراقبة.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التعامل مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد ايضًا أغضب الجميع، معلقًا : الدكتورة فاطمة منعت من دخول الوزارة، و الجميع انسحب من الاجتماع تضامامنًا مع الدكتورة فاطمة".

ولفت ، إلى أن ما قم به الوزير أسامة هيكل وزير الإعلام، يعبر أنه لم يكن لديه نية للحوار.


وأوضح أن، الهدف الرئيسي لوزير الإعلام هو الحصول على صورة فقط، من الاجتماع، وأكد أن ما حدث اليوم جعل المشكلة أكثر مما كانت.


وأشار إلى أن، حديث الوزير اليوم يؤكد أنه لا توجد أزمة، ويتعامل بطريقة تعالى مع زملائه من الصحفيين، وتابع  يوسف أيوب : الوزير غير قادر على أداء مهمته، ولم يعد يصلح لأداء مهمته و لم يعد موضع ثقة لدينا".

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