الأزهر يعلن تفاصيل المسابقة العالمية للبحوث.. غدا





وأكد وعاظ الأزهر، أن أفضل احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بإتباع نهجه وإحياء سنته، مشددين على ضرورة أن يغتنم كل مسلم هذا الشهر لإحياء السنن النبوية الشريفة، لأنه يعد فرصة ثمينة لنغنم بالأجر العظيم في هذا الشهر المبارك.





وأوضح وعاظ الأزهر أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، شملت كل نواحي الحياة الإسلامية الكريمة، وهذا من أفضال الله علينا، فيكون في إتباع سنة نبيه سعة وسهولة ورحمة، تحقق لأمتنا الإسلامية الأمن والسلامة والرخاء.





وتضم قافلة الأزهر التي انطلقت إلى محافظة الوادي الجديد الأربعاء الماضي، 17 من كبار علماء الأزهر الشريف، بهدف عقد لقاءات وندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس بمدن وقرى الداخلة والخارجة والفرافرة، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وإغاثية، وشنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.





وتأتي هذه القافلة في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، ووجودهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع والعمل على معالجتها، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة، التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والمجتمعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.