صلاح عبد الله يوجه رسالة للطبيب حسام موافي.. شاهد

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره عبر صفحته على إنستجرام صورة جديدة له مع الدكتور حسام موافي.









وكتب صلاح عبد الله على الصورة قائلا "مع العلّامة القيمة والقامة د#حسام_موافي عندما يجمعك القدر بشخص بتحبه قوي وتكتشف إنه بيحبك قوي ومتابعك قوي فلازم أقول لقلبي الفرحان قوي باللقاء لا تقل شئنا فإن المولى شاء".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





مسلسل " اتنين في الصندوق " من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



