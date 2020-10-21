AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبد الله يوجه رسالة للطبيب حسام موافي.. شاهد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:15 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره عبر صفحته على إنستجرام صورة جديدة له مع الدكتور حسام موافي. 


وكتب صلاح عبد الله على الصورة قائلا "مع العلّامة القيمة والقامة د#حسام_موافي عندما يجمعك القدر بشخص بتحبه قوي وتكتشف إنه بيحبك قوي ومتابعك قوي فلازم أقول لقلبي الفرحان قوي باللقاء لا تقل شئنا فإن المولى شاء".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من إجازته الصيفية.. حمدى الميرغنى ينشر صورة جديدة

صلاح عبد الله يمارس رياضة المشي.. بشوف رشاقة خطوتي

صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

أكثر الناس المحترمة.. أحمد عبد الله محمود يشيد بعلاقته مع أحمد عز

ترشيحاتنا

أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب فتاة التوك توك | شاهد

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

AdvertisementS

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة