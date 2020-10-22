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حوادث

نهاية مأساوية لـ ديلر عين شمس.. المخدرات سبب مقتله على يد زملائه

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد صبرى

نهاية ماسأوية سطرها القدر لديلر عين شمس الشهير ب بامبو ، بعد ان وقعت خلافات بينه وبين ٣ من المتعاملين معه فى تجاره السموم.

فخلافات قد نشبت بينهم منذ عده شهور وتجددت ليلة وقوع الجريمة ، قتربصوا بالديلر ٣ من خصومة وهم شباب من اعمار متقاربة .

وعقب خروجه من معهد بمنطقة عين شمس ، وتحديدا امام بوابة المعهد قاموا بتمزيق جسده بمطواة كانت بحوزة احدهم لتنتهى حياة ديلر عين شمس الشهير ب بامبو .
 
 أجهزة الامن نجحت فى تحديد الجناة وضبطهم ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ، ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد ، فيما صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان على الحادث .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بمقتل شاب امام معهد بدائرة القسم على يد 3 آخرين لاذو بالهرب عقب ارتكابهم الجريمة.
 
وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل طالب بمعهد " 21 سنة " ومقيم بعين شمس ، نشبت بينه وبين 3 من أصدقائه مشاجرة تطورت قام خلالها أحدهم بتمزيق جسده بمطواة ولاذو بالهرب ، ليسقط الشاب وسط بركة من الدماء امام باب المعهد الذى يدرس فيه ، تم نقله إلى مستشفى المطرية العام.
 
كما تبين من التحريات أن خلافات سابقة بين القتيل والمتهمين تجددت ليلة وقوع الجريمة وقاموا بتمزيق جسده ولم يتمكن شهود العيان من ضبطهم.
 
بينما تمكن رجال المباحث من تحديدهم وضبطهم من خلال أحد الأكمنة التى أعدت لهم ، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
 
وقد اعترف المتهمين الثلاثة بارتكابهم الجريمة ، وقرروا أن خلافات سابقة على تجاره المخدرات تجددت ليلة الحادث قمنا على أثرها بالانتقام منه ، فزقنا جسده ب ٧ طعنات فى انحاء متفرقة بجسده .

ووسط حراسة أمنية مشددة قاموا بتمثيل جريمتهم وكيفية ارتكابها ، بحضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة .

 فيما شيع اهالى عزبة النخل الشرقية بمنطقة عين شمس جثمان الشاب القتيل ، مطالبين بالقصاص من القتلة ، وتم دفنه بمقابر الأسرة .

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