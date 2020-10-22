AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حتي لا يتحول لمقلب قمامة عشوائي.. سكان عمارات سوق الجملة يطالبون بإزالة المخلفات.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
يعانى  سكان عمارات مساكن سوق الجملة الخضار بشارع فاروق الزقازيق محافظ الشرقية  ، من انتشار القمامة ، بين العمارات السكنية، وفى الشوارع، ما يؤدى للإضرار بالمواطنين.

ويقول توفيق خطاب فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد  : نعانى من كارثة بيئية  ، بسبب القاء البائعين لبواقى الخضار والفاكهة بداخل السوق و الشوارع المحيطة بالسوق ، مما تؤدى الى  إنتشار روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين .

مناشد المسئولين رفع مخلفات السوق أولًا بأول حتي لا يتحول لمقلب عشوائي وذلك حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين 
للتواصل مع الشاكى 
01200933391
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشار الباعة الجائلين شكوى سكان شارع أحمد فؤاد نسيم فى مدينة نصر

سكان منطقة كوبري سنان بالزيتون يستغيثون من انتشار القمامة والكلاب الضالة

شاهد.. المخلفات الطبية وتلال القمامة تحتل شوارع عزبة أحمد فوزي في القناطر

سكان مدينة رأس البر بدمياط يشكون من تدنى الخدمات

أهالي عرب العيايدة بالقليوبية يشكون من انتشار القمامة

أهالي عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة

ترشيحاتنا

بعد اختيارها لتقديم حفل مهرجان الجونة.. 10 إطلالات تبرز جمال هيلدا خليفة

الصدمات تتوالي.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء قبل مواجهة الزمالك

أنباء عن مواجهة بين فرقاطة يونانية وسفينة تنقيب تركية

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

زي الأفلام| تفقد ذاكرتها وتقع في غرام خطيبها للمرة الثانية

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. 5 أسباب وراء حدوث التأتأة

بعد اختيارها لتقديم حفل مهرجان الجونة.. 10 إطلالات تبرز جمال هيلدا خليفة

أول ظهور لـ بورشه باناميرا موديل 2021.. بمواصفات مرعبة.. صور