حتي لا يتحول لمقلب قمامة عشوائي.. سكان عمارات سوق الجملة يطالبون بإزالة المخلفات.. صور

يعانى سكان عمارات مساكن سوق الجملة الخضار بشارع فاروق الزقازيق محافظ الشرقية ، من انتشار القمامة ، بين العمارات السكنية، وفى الشوارع، ما يؤدى للإضرار بالمواطنين.





ويقول توفيق خطاب فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد : نعانى من كارثة بيئية ، بسبب القاء البائعين لبواقى الخضار والفاكهة بداخل السوق و الشوارع المحيطة بالسوق ، مما تؤدى الى إنتشار روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين .





مناشد المسئولين رفع مخلفات السوق أولًا بأول حتي لا يتحول لمقلب عشوائي وذلك حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين

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