ممدوح عباس: لاعبو الزمالك رجالة وأتمنى النهائي أمام الأهلي

أعرب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن أمنياته بأن يكون طرفي نهائى دورى أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك.





قال ممدوح عباس على هامش تأبين عزمى مجاهد فى اتحاد الكرة : لاعبى الزمالك ظهروا بأداء رجولى أمام الرجاء فى المغرب وخاضوا لقاء الذهاب من اجل نادي الزمالك وليس من أجل شخص معين.





وطالب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي بتنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية الاخير.





كانت اللجنة الأوليمبية قررت ايقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي ٤ سنوات.





قال ممدوح عباس على هامش تأبين الراحل عزمى مجاهد : عدم تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية الاخير يعرض نادي الزمالك للعقوبات الدولية.





شدد على أن نادي الزمالك ليس علاقة بالأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية وانما المشكلة بين شخص واللجنة الأوليمبية.