AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ممدوح عباس: لاعبو الزمالك رجالة وأتمنى النهائي أمام الأهلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:03 م
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
Advertisements
يسري غازي
أعرب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن أمنياته بأن يكون طرفي نهائى دورى أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك.

قال ممدوح عباس على هامش تأبين عزمى مجاهد فى اتحاد الكرة : لاعبى الزمالك ظهروا بأداء رجولى أمام الرجاء فى المغرب وخاضوا لقاء الذهاب من اجل نادي الزمالك وليس من أجل شخص معين.

وطالب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي بتنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية الاخير.

كانت اللجنة الأوليمبية قررت ايقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي ٤ سنوات.

قال ممدوح عباس على هامش تأبين الراحل عزمى مجاهد : عدم تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية الاخير يعرض نادي الزمالك للعقوبات الدولية.

شدد على أن نادي الزمالك ليس علاقة بالأزمة الأخيرة مع اللجنة الأوليمبية وانما المشكلة بين شخص واللجنة الأوليمبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في ‏وفاة والده

أمير عزمي يكشف عن موقفه بشأن عقوبة إيقاف مرتضى منصور

محمد فضل الله يرفض الزج باسمه فى أزمة مرتضى منصور واللجنة الأوليمبية

بحفل تأبين والده| أمير عزمي مجاهد يشكر وزير الرياضة واتحاد الكرة

ظهور نادر.. ممدوح عباس بـ تأبين عزمي مجاهد: كان مدافعا صلبا عن القلعة البيضاء

هتفرغ لأحفادي.. ممدوح عباس عن خوضه انتخابات الزمالك القادمة

ترشيحاتنا

لنشر صورته من كاميرا مراقبة| الهواري عن أسامة هيكل: يعاني مراهقة سياسية

ضربة موجعة| وفاة متطوع بعد حصوله على لقاح أكسفورد في البرازيل

خاص.. وادي دجلة يكشف موقفه النهائي من بيع بيكهام للأهلي

أردوغان مش هينام بعد ما يشوفها.. أحمد موسى يعرض صورة على المشاهدين.. فيديو

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

بعد استخدامها للإساءة للرسول.. ماكرون: لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة