"كيفية التعايش مع أزمة كورونا" محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت محاضرة توعوية صحية بعنوان "كيفية التعايش مع أزمة كورونا" تناولت تعريف الفيروس وخطورته وأعراضه والإجراءات الإحترازية للوقاية منه وطرق غسل الايدى السليمة، وكيفية تعقيم الأسطح والأرضيات بشكل سليم، وكيف نعود أطفالنا على الحفاظ على أنفسهم أثناء اليوم الدراسي وتجنب الإزدحام، كما تناولت أهمية التغذية السليمة لرفع المناعة للوقاية من الفيروسات المختلفة بشكل عام وكورونا بشكل خاص وأهمية متابعة أصحاب الامراض المزمنة وخطورة تاثيرها على فرص الإصابة بفيروس كورونا.
قام قصر ثقافة السويس بعرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية الروسية بعنوان روسيا 2020
Crime and panishment، فالعلاقات الروسية المصرية تعود منذ عام 1784، أما العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوڤييتي ومصر فقد بدأت في 26 أغسطس 1943م ولمصر سفارة في موسكو. ولروسيا سفارة في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية، وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، وأصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي، وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.