"كيفية التعايش مع أزمة كورونا" محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت محاضرة توعوية صحية بعنوان "كيفية التعايش مع أزمة كورونا" تناولت تعريف الفيروس وخطورته وأعراضه والإجراءات الإحترازية للوقاية منه وطرق غسل الايدى السليمة، وكيفية تعقيم الأسطح والأرضيات بشكل سليم، وكيف نعود أطفالنا على الحفاظ على أنفسهم أثناء اليوم الدراسي وتجنب الإزدحام، كما تناولت أهمية التغذية السليمة لرفع المناعة للوقاية من الفيروسات المختلفة بشكل عام وكورونا بشكل خاص وأهمية متابعة أصحاب الامراض المزمنة وخطورة تاثيرها على فرص الإصابة بفيروس كورونا.





قام قصر ثقافة السويس بعرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية الروسية بعنوان روسيا 2020