بصحبة جورجينا.. أول ظهور لـ كريستيانو رونالدو من الحجر الصحي.. فيديو

عرضت قناة "الغد" مقطع فيديو للنجم العالمى لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو وهو في الحجر الصحي ويمارس التمارين الرياضية.





وأظهر الفيديو الذي عرضته قناة الغد، كريستيانو رونالدو وهو يؤدي التمارين الرياضية ويستمع للموسيقى على دراجته، كما ظهرت بصحبته صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.





ودخل رونالدو في حجر صحي بمنزله، بعد أن أعلن عن إصابته بـفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 13 أكتوبر الجاري.





ونشر رونالدو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، اليوم الأربعاء، صورًا وفيديو لقصة شعره الجديدة "زيرو".





وعلّق رونالدو على الفيديو الذي نشره وهو يقوم بأحد التدريبات وسط معنويات مرتفعة قائلًا: "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه بل بالعقبات التي تتغلب عليها".





ويترقب يوفنتوس نتيجة مسحة رونالدو اليوم، بأمل لحاقه بمباراة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى والتي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.





وجاءت نتيجة رونالدو إيجابية يوم 13 أكتوبر، بينما تقام مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته، أي بعد 15 يومًا من إصابته بالفيروس.





وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يعود اللاعب للملاعب في البطولات الأوروبية بعد أسبوع من سلبية فحوصاته.