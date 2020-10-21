AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بصحبة جورجينا.. أول ظهور لـ كريستيانو رونالدو من الحجر الصحي.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة "الغد" مقطع فيديو للنجم العالمى لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو وهو في الحجر الصحي ويمارس التمارين الرياضية.

وأظهر الفيديو الذي عرضته قناة الغد، كريستيانو رونالدو وهو يؤدي التمارين الرياضية ويستمع للموسيقى على دراجته، كما ظهرت بصحبته صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ودخل رونالدو في حجر صحي بمنزله، بعد أن أعلن عن إصابته بـفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 13 أكتوبر الجاري.

ونشر رونالدو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، اليوم الأربعاء، صورًا وفيديو لقصة شعره الجديدة "زيرو".

وعلّق رونالدو على الفيديو الذي نشره وهو يقوم بأحد التدريبات وسط معنويات مرتفعة قائلًا: "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه بل بالعقبات التي تتغلب عليها".

ويترقب يوفنتوس نتيجة مسحة رونالدو اليوم، بأمل لحاقه بمباراة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى والتي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة رونالدو إيجابية يوم 13 أكتوبر، بينما تقام مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته، أي بعد 15 يومًا من إصابته بالفيروس.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يعود اللاعب للملاعب في البطولات الأوروبية بعد أسبوع من سلبية فحوصاته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة جذابة بالأبيض.. جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو على اليخت.. شاهد

صديقة رونالدو تتألق مع ابنتها الصغرى في أحدث ظهور

تقرير إسباني: كريستيانو رونالدو يدرس اعتزال كرة القدم

شاهد.. رونالدو يفاجئ جورجينا بطلب الزواج على طريقته الخاصة

أول تعليق من جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

خاص| تطورات حالة رونالدو الصحية وموقفه من مواجهة برشلونة

ترشيحاتنا

بتوب أسود.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

ضربة موجعة| وفاة متطوع بعد حصوله على لقاح أكسفورد في البرازيل

إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

أردوغان مش هينام بعد ما يشوفها.. أحمد موسى يعرض صورة على المشاهدين.. فيديو

البسوا الكمامة.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمواطنين

AdvertisementS

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة