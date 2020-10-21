قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

* الحضور في المدارس بالضوابط المعلنة بالنظام التبادلي (أيام في المدرسة وأيام في المنزل). *تقديم طلب بتأجيل السنة الدراسية للطالب للعام القادم (تضييع عام دراسي على الطالب برغبته هو وأسرته) * تقديم طلب بتحويل الطالب للدراسة هذا العام بنظام المنازل









وعلى جانب آخر .. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي لها.









وحددت الوزارة، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا".







