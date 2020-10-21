قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ردا على ما يثار يوميا من جانب أولياء الأمور بشأن خوفهم على أبنائهم من خطر الاصابة بكورونا في العام الدراسي الحالي، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء دي ام سي ، إن هناك 3 اختيارات أمام طلاب المدارس :
* الحضور في المدارس بالضوابط المعلنة بالنظام التبادلي (أيام في المدرسة وأيام في المنزل).
*تقديم طلب بتأجيل السنة الدراسية للطالب للعام القادم (تضييع عام دراسي على الطالب برغبته هو وأسرته)
* تقديم طلب بتحويل الطالب للدراسة هذا العام بنظام المنازل
وعلى جانب آخر .. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي لها.
وحددت الوزارة، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا".
وطالبت الوزارة، مديري المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة، وإعداد تقرير مجمع لكل إدارة وإرسالها لقطاع التعليم العام بالوزارة.