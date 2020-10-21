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أخبار العالم

حاكم ولاية نيوجيرسي يدخل الحجر الصحي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:13 م
فيل ميرفي
فيل ميرفي
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محمد عثمان
أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، اليوم الأربعاء، خضوعه للحجر الصحي، بعد مخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميرفي في مؤتمر صحفي بثته قنوات محلية: "لقد علمت للتو من زميل أنني كنت بالقرب من شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا"، مضيفًا أنه سيخضع للحجر الصحي بسبب ذلك، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأكد ميرفي أنه لا يعاني من أي أعراض لمرض كورونا، لافتًا إلى أنه أجرى فحصًا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته سلبية، وسيجري فحصًا آخر للتأكد من عدم إصابته بالمرض.

يذكر أن حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، مايكل بارسون، أعلن هو وزوجته إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر الماضي، وفي يوليو أكد حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفين ستيت، إصابته بالمرض أيضًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوقًا في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كورونا الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

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