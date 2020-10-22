عام تقدير المعلم.. زيادة البدل والحافز الشهري للمعلمين.. ونواب: خطوة لزيادة الرواتب في العام الجديد

تعليم البرلمان: زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الرئيس بالمعلمين

برلمانية: زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم

نائبة: زيادات المدرسين الجديدة خطوة لزيادة الرواتب وتعديل الأساسي

تقدم نواب لجنة التعليم بالبرلمان، بالشكر للحكومة على حزمة المكافآت التى أعلنت عنها بالنسبة للمعلمين، مؤكدين أنها خطوة تدل على اهتمام الرئيس السيسي بالمعلمين.





ودعا النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان فى تصريحات لـ"صدى البلد"، من الحكومة تحسين أوضاع المعلمين فى المستقبل وزيادة الدعم للمعلمين بهدف رفع مستوى معيشتهم خلال الفترة القادمة.





وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أهمية إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، مشيرا إلى أن هذه الصندوق سيوفر رعاية اجتماعية وخدمات صحية لمساعدة المعلمين، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع أيضا على الإداريين العاملين فى المدارس.





كما أوصى الرئيس





بدورها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إن الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين، جاءت تنفيذا لقرارات الرئيس الأخيرة بعد ما أوصى من فترة بتخفيض الضرائب على المعلمين وزيادة رواتبهم.

وأشارت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على تفهم الدولة وإدراكها لأهمية المعلم والوقوف بجانبه ، لتوفير حياة إجتماعية له من خلال زيادة مرتبات المعلمين بأشكال مختلفة وفى ظل خطة تطوير جديدة من وزارة التعليم فى ظل فيروس كورونا.

وأكدت أننا أمام زيادة معقولة للمعلمين، مشيدة بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم ، مشيرة إلى انه قرار هام جدا، حيث انه سيساهم فى توفير أموال بشكل دائم للمعلمين ، وسيوفر لهم رعاية صحية وإجتماعية من خلال الوقوف بجانب المعلمين فى كل المجالات.





خطوة لزيادة الرواتب





في سياق متصل، قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء للمعلمين في مصر سواء الخاصة بالبدل أو الحوافز الشهرية، خطوة تمهيدية لزيادة الرواتب أو تعديل الأساسي الذي يتقاضى بناء عليه المدرسين الرواتب ليصبح وفقا لراتبهم في 2020 بدلا من الأساسي الحالي الذي يرجع لعام 2014.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة طالبت طوال دورات انعقاد البرلمان بزيادة رواتب المدرسين ودعم الحالة المادية لهم، لكن دوما ما نصطدم بالموازنة العامة للدولة وأزمة توفير الاعتمادات المالية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة خطوة للتوسع في الدعم المالي للمعلم.

ونوهت إلى أن الموزنة العامة الجديدة للدولة، التي من المقرر مناقشتها في البرلمان الجديد، قد تشهد زيادة في رواتب المدرسين حال توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.





عام تقدير المعلم





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هذا العام سيكون عام تقدير المعلم، ونشكر الرئيس على دعمه لتطوير التعليم والحرص على تحسين أحوال المعلمين في مصر، مضيفا في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء، أن المعلم هو عصب العملية التعليمية في الماضي والحاضر والمستقبل، ومهما فعلنا لن نوفيه حقه، فهو أهم عنصر في العملية التعليمية، متابعا: " ثقتي كبيرة في معلمي مصر كبيرة لقيادة عملية تطوير التعليم في مصر.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم للمعلمين في مصر:





بالنسبة لبدل المعلم، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيها للمعلم المساعد إلى 180جنيها لكبير المعلمين بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.





وتمت الموافقة أيضا على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيها، وتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 1.2 مليار جنيه .





كما تمت الموافقة على مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين بزيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات، سيستفيد منها 1.4 معلم و700 ألف من الإداريين، القيمة من 50 إلى 155 جنيها لتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 2.3 مليار جنيه.





كما تم تقرير حافز إدارة مدرسية .. لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيها لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المرسة، ويستفيد من هذه الزيادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري، بإجمالي 311 مليون جنيه.





وتبلغ إجمالي الزيادات السابق ذكرها: 5 مليارات و611 مليون جنيه.





وتقرر إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق يوفر مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء.