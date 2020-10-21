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رياضة

جماهير الأهلي تدعم الفريق بهاشتاج العودة_مش_هزار_العب_بإصرار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:26 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#العودة_مش_هزار_العب_بإصرار  دعما للنادي الاهلي أمام فريق الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ألعب برجوله موت على الكورة أفريقيا للكبار وانت يا أهلي الأسطورة ‎#العودة_مش_هزار_العب_باصرار" و "‏أصواتا تنادي بأن النادي الأهلي قد ضمن التأهل الي النهائي إعلاميين ومشاهير بدأوا ترويج ان الاهلي لاخوف عليه، من مباراة العودة وهذا غير حقيقي، مباراة العودة صعبة ويجب أن يعرف اللاعبون انها ليست سهلة، مباراه تحتاج الي الجدية والإصرار".


وقال أخرون" ‏البطولة محتاجة تركيز وإصرار واحترام منافسيك، افريقيا تستحق القتال لاخر لحظة، ‎#العودة_مش_هزار_العب_باصرار" و" ‏الم يقتلك الاشتياق كما قتلنا يا اميرتي الم يحين الوقت بعد لتأتي لموطنك #العودة_مش_هزار_العب_باصرار ".

واضاف اخرون" ‏هنا القاهرة ( ستاد الرعب ) ينتظركم الجحيم .. لم ننتهي بعد ‎#العودة_مش_هزار_العب_باصرار " و" ‏‎#العودة_مش_هزار_العب_باصرار ياابطال انتم الان في نهاية المشوار لاتدعو اخرين يوصلو قبلكم فانتم اهل لها". 

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