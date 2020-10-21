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برلمان

نشرة البرلمان.. النواب يتعهد بزيادة رواتب المدرسين العام المقبل.. بدل بطالة فى قانون التأمينات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:45 م
أموال
أموال
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أحمد أيمن

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