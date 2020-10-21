نشرة البرلمان.. النواب يتعهد بزيادة رواتب المدرسين العام المقبل.. بدل بطالة فى قانون التأمينات

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 21 أكتوبر:بدء ماراثون مجلس النواب فى الخارج.. تعرف على نصاب الفوز للمرشح الفردي والقائمةعبد العالي يهنئ عبد الوهاب عبد الرازق لتوليه رئاسة مجلس الشيوخ.. صوربرلمانية: زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهممدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخبرلمانية: زيادات المدرسين الجديدة خطوة لزيادة الرواتب وتعديل الأساسيالشطب والنيابة العامة.. مصير مخالفي ضوابط الدعاية الانتخابيةالحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة بيع الأدوية على السوشيال ميديايصل لـ7 أشهر| بدل بطالة للعاطلين عن العمل في قانون التأمينات الجديد