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تعليم

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على خطوات الحصول على حساب شخصى بالمنصة الإلكترونية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الالكترونية  من خلال خدمة true me  وجاءت كالاتى :

١- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال هذا الرابط 
http://eservices.cu.edu.eg/
٢-على الطالب التسجيل على البوابة ويتم كتابة الرقم القومى وبياناته الشخصية .
٣-يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابة الشخصى واختيار خدمة “ true me “  و للحصول على حسابك لمنصة black board  يقوم الطالب بالضغط على زر دخول .
٤- يقوم الطالب بملئ الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة بة ورفع صورة البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد .

والجدير بالذكر ان  الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ،قد صرح بإن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة .

وأضاف "شريف"،في تصريح لصدى البلد،أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى .

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