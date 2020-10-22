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أستاذ العلوم السياسية: الصراع بين تركيا واليونان تاريخي وليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يحدث هذا.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين مصر وقبص واليونان
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، أن تركيا لها ممارساته غير مشروعة في شرق المتوسط مؤكدا أن رئيس الوزراء اليوناني كان تركيزه على تدخلات تركيا وعدم قيام دور الاتحاد الأوروبي بدوره  في التعامل مع الدولة التركية.

وأضاف فهمي  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن هناك مساعي لاتمام الوحدة القبرصية، بالإضافة إلى تدشين مراحل الغاز، ورسم الحدود لفتح آفاق كبيرة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية الصراع بين تركيا و اليونان تاريخي ، وليس من مصلحة الإتحاد الأوروبي أن يحدث هذا في نطاقه.

وأشار فهمي إلى أن مصر صاحبة الفضل في جمع أطراف المعادلة السياسية في شرق المتوسط، حيث أن أمن الإقليم بأكمله يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.

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