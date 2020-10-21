انشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بطور سيناء

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإنشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بطور سيناء من اجل توفير موارد ذاتيه وتقديم خدمة افضل للمواطنين.





وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا ،بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، تم من خلاله مناقشة انشاء شركة باسم محافظة جنوب سيناء لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بمدينة طور سيناء، حتى تكون كافة المشروعات تحت مظلة واحدة لضبط التشغيل والرقابة وتحديد المسئوليات حتى يمكن توفير موارد ذاتية للمحافظة، على أن يتم الأخذ فى الإعتبار أن تكون الاسعار فى متناول كافة المواطنين وتقديم افضل خدمة ممكنة مما يكون له اثر فى الحفاظ على الوعى الثقافى والامن القومى.





وكانت محافظة جنوب سيناء انشأت ممشي سياحيا وكورنيش وشاطئا عاما به اكبر برجولة وشاليهات فاخرة علاوة علي ساحات

كما تم تطوير دار الضيافة وقاعات مركز تمكين المرأة.





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