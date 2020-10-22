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بين الناس

مواطن يستغيث: محمد مريض نفسى تغيب عن المنزل بالهرم ولا نعرف عنه شيئا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود أبو ضيف، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" تغيب نجلة منذ فترة عن منزله.

ويقول فى رسالته: " محمد محمود أبو ضيف"، 28 عاما، مريض نفسي وغير متزن عقليا ولا يحمل إثبات شخصية ويرتدي تي شيرت أزرق باهت وبنطلون جينز رمادي غامق وحذاء أسود، تغيب من منطقة اللبيني - المريوطية – الهرم، تم عمل بلاغ برقم ١٧٢٠٠ إداري الهرم بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠. 

للتواصل مع القارئ 
01144133521
01140657800

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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