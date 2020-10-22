مواطن يستغيث: محمد مريض نفسى تغيب عن المنزل بالهرم ولا نعرف عنه شيئا

استغاث المواطن محمود أبو ضيف، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" تغيب نجلة منذ فترة عن منزله.





ويقول فى رسالته: " محمد محمود أبو ضيف"، 28 عاما، مريض نفسي وغير متزن عقليا ولا يحمل إثبات شخصية ويرتدي تي شيرت أزرق باهت وبنطلون جينز رمادي غامق وحذاء أسود، تغيب من منطقة اللبيني - المريوطية – الهرم، تم عمل بلاغ برقم ١٧٢٠٠ إداري الهرم بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠.





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