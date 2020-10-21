تعليم البحيرة: إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام في واقعة فيديو الرقص المتداول بأحد الفصول..فيديو

أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الدولة توفر تكنولوجية عالية جدًا بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه يجب أن يتم استغلال الموارد التي توفرها الدولة من أجل تطوير النظام التعليمي.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten انه تم تحديد اسماء الطلاب ب الفيديو المتداول للطلاب داخل أحد الفصول بالبحيرة تم إرساله للإدارة التعليمية.





وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تحويلهم للجنة الانضباط المدرسي للعقاب، بالإضافة إلى إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام لمدة 3 شهور وإحالتهم للتحقيق.



