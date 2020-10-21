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تعليم البحيرة: إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام في واقعة فيديو الرقص المتداول بأحد الفصول..فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:51 م
الدكتور محمد سعد،
الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الدولة توفر تكنولوجية عالية جدًا بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه يجب أن يتم استغلال الموارد التي توفرها الدولة من أجل تطوير النظام التعليمي.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten انه تم تحديد اسماء الطلاب بالفيديو المتداول للطلاب داخل أحد الفصول بالبحيرة تم إرساله للإدارة التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تحويلهم للجنة الانضباط المدرسي للعقاب، بالإضافة إلى إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام لمدة 3 شهور وإحالتهم للتحقيق.

وأشار سعد إلى  أنه إذا ثبت إهمال من قبل مسئولي المدرسة سوف ترجع العقوبة للنيابة الإدارية التي تحقق في الأمر، وتحدد الجزاء المناسب وفق المخالفة التي تمت.

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