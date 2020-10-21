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سيارات

إم جي تكشف موديل 2021 من الداخل.. صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:00 م
إم جي 5
إم جي 5
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أماني نوار
كشفت شركة إم جي عن موديلها إم جي 5 2021  بتصميمها الرياضي ولمسات رمادية انيقة.

كما تشمل مواصفات السيارة شاشة لمسية 14.1 إنش افقية لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية  10.25 إنش ونظام سمعي عالي الجودة بـ6 مكبرات صوت.

وكشفت إم جي عن المزيد من مواصفات المحركات ، والتي تشمل محرك 1.5 لتر بقوة 172 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن متر وناقل حركة مزدوج 7 ، وسرعات  وتسارع من الصفر إلى 100 كلم /س  في 8.5 ثانية، مع محرك ثاني 1.5 لتر بقوة 120 حصان، وناقل حركة CVT بـ 8 سرعات.

ومن المفترض ان تنطلق إم جي 5 الجديدة في السوق الصيني في نهاية العام الجاري ، ولباقي الأسواق العالمية في بداية 2021.

يذكر أن نشرت مؤخرا انباء عن وصول موديلات جديدة SUV من علامة MG في مصر، وهذا الموديل سيتم تقديمه رسميا خلال الشهر الجاري، وتم رصد صور في أحد الموانئ تؤكد وصول السيارة الجديدة ام جي MG HS موديل 2021 تمهيدا لطرحها في المعارض بشكل رسمي.

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