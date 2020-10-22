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استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة للمصريين في تنظيم الغذاء.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
الأكل المصري
الأكل المصري
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محمود محسن
أكد الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن بعض المطاعم تضع في الوجبات مواد تثير الأنسولين في الأجساد تضاعف 200 مليون سعر حراري الموجودة في قطعة جاتوه.

وأضاف "فهمي"، خلال لقاء له ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أن البعض يحصل على الأكل ويتناوله بطريقة خاطئة مشيرا إلى أن النشويات تعطي نوعا من أنواع السعادة وهي تؤثر في جسم الإنسان بشكل كبير.

وتابع استشاري التغذية العلاجية أن مبادرة برنامج 100 مليون صحة ساهمت في تقليل إقبال المصريين على الوجبات السريعة والاتجاه بشكل أساسي في تناول الطعام داخل المنازل.

وأشار فهمي إلى أن ما يفسد الأكل هو التدخل البشري، مؤكدا أن المشكلة الأساسية هي الإسراف في الأكل وأن البعض يأكل بصورة كبيرة دون أن ينظم تلك الوجبات.

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