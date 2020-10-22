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بداية لتقدير أكبر.. طارق شوقي: زيادات اليوم تخص 2.1 مليون معلم وإداري.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن الوزارة تهتم بالمعلم بشكل كبير وينعكس ذلك الامر في تحسين أحوال المعلمين المالية.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  اقتصاد مصر محمل باعباء كثيرة وعلى الرغم من ذلك استجاب الرئيس السيسي  إلى مطلب المعلمين  وتم وضع تصور لتحسين أحوال المعلمين ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين احوال المعلمين".

وتابع طارق شوقي:" ما حدث اليوم بداية لتقدير أكبر من نواحي كثيرة  وزيادات اليوم تخص 2.1 مليون معلم وإداري في التعليم والتعليم الأزهري والفني".

وأكمل طارق شوقي:" المعلم الجيد وصاحب الرسالة لن يوفي أي مبلغ يحصل عليه حقه، وما فعلته الدولة اليوم  هو توفير 6.5 مليار جنيه للزيادات  في بدلات المعلمين".

ولفت طارق شوقي:" نحن ندرك اهمية دور المعلم وأهمية استمرار تدريب المعلم وتطوير أدائه بالتوازي مع ما يحدث من تطوير في المناهج والتعليم عن بعد والعمل من خلال منصات إلكترونية، وتم وضع حافز لوكلاء المدارس ".

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