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رياضة

مرتضى منصور يكشف تفاصيل مفاوضات تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:40 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه طلب من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة النهائى حال تم تأجيل مباراة الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ولم يصدر "كاف" بعد قراره النهائي بشأن موعد مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها السبت المقبل بملعب استاد القاهرة، بسبب إصابات كورونا بالفريق المغربي الذي لم يتمكن من السفر للقاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "لقد تواصلت مع هاني أبوريدة وهو متواجد في المغرب، وأيضا بعض من مسؤولي كاف، شخصيات محترمة ولها كل التقدير".

وتابع "قالوا إنه تم إرسال لجنة طبية وتأكدوا من وجود 8 لاعبين من الرجاء في الحجر الصحي، هناك مسحة طبية ستتم ووفقًا للنتائج سيتم الكشف عن القرار النهائي للمباراة".


وواصل "نحن لا ننتهز الفرص، نتعامل بضمير إنساني، بالفعل هناك ٨ لاعبين من الرجاء في الحجر الصحي، سيخضعون لمسحات، لو بعضهم سلبي، ستلعب المباراة".

وأكمل " لم أقم بتغيير موقفي، لكن قلت لمسؤولي كاف، أنه لو سيتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف النهائي، يجب تأجيل النهائي نفس عدد الأيام، من أجل تكافؤ الفرص".

وأضاف "لقد سبق وانتقدت رفض الأهلي تأجيل مباراة المصري بسبب إصابات كورونا بالفريق البورسعيدي، وبالتالي لا يجب أن ارفض تأجيل مباراة الرجاء".

واختتم "مسؤولو كاف قالوا لي إن القائمة 30 لاعب، لو هناك أكثر من 16 إصابة بكورونا يتم تأجيل المباراة، لكن غير ذلك لا يتم التأجيل، ولو رفض الرجاء اللعب يتم اعتباره خاسرا". 

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