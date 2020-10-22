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تعليم

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020 /2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورود خطاب من سفارة مصر لدى نيقوسيا، يتضمن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020 /2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides  وشركة Euro- Africa.

وأوضحت أنه للاطلاع على مزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الموضح بعد https://www.ktoridesfoundation.org/ وذلك علما بأن آخر موعد للتقدم هو 30/10/2020 وعلما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

وكانت أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية.

وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة. 


وأوضحت الإدارة أن أنواع الإيفاد: منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، وهذه المنحة ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنحه محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

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