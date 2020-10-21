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علي بدرخان: نرفض التطبيع وضد تكريم المخرج الداعم للكيان الصهيوني في مصر..فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق المخرج علي بدرخان، على تصريحات أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي وتكريمه للمخرج الفرنسي جيرارد ديبارديو، قائلا: كلام فيه نوع من الجنون، معقبا: بيقول إننا بنعمل حملة مغرضة وبنتاجر بالقضية الفلسطينية.


وتابع "بدرخان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :"في الحقيقة بقى إن اللي بيتاجر بالقضية الفلسطينية المهرجان مش إحنا، معقبا: أي نوع من أنواع التطبيع والطعن في القضية الفلسطينية نحن ضدها تماما كـ نقابة.

وأكمل: هناك موقف واضح من قبلنا بأننا ضد التطبيع، معقبا: أنا راجل وطني والصح بقول عليه صح.

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