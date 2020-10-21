علي بدرخان: نرفض التطبيع وضد تكريم المخرج الداعم للكيان الصهيوني في مصر..فيديو

علق المخرج علي بدرخان، على تصريحات أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي و تكريمه للمخرج الفرنسي جيرارد ديبارديو، قائلا: كلام فيه نوع من الجنون، معقبا: بيقول إننا بنعمل حملة مغرضة وبنتاجر بالقضية الفلسطينية.





وتابع "بدرخان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :"في الحقيقة بقى إن اللي بيتاجر بالقضية الفلسطينية المهرجان مش إحنا، معقبا: أي نوع من أنواع التطبيع والطعن في القضية الفلسطينية نحن ضدها تماما كـ نقابة.



وأكمل: هناك موقف واضح من قبلنا بأننا ضد التطبيع، معقبا: أنا راجل وطني والصح بقول عليه صح.