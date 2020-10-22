طرح وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق للشباب في عدد من المحافظات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن عدد من التيسيرات والمزايا التى سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات.





وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية.





وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لمبادرة توفير الوحدات الصناعية التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هى الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وستتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.





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وأشارت نيفين جامع إلى أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية ٢١ جنيه للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من ٤٨ متر وحتى ٧٩٢ متر مربع تبعا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأشارت سيادتها إلي أن اصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كافة الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات فى استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم على شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية.





ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.





وتتمتع المجمعات الصناعية بالمحافظات السبعة بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا. وكافة الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة كما يوجد بكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ونظام لإطفاء الحريق وقد قام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأرقام 16733 و19780 للرد على أية استفسارات أو تساؤلات للشباب الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات الصناعية كما تتاح كافة تفاصيل المبادرة على موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية www.ida.gov.eg.





وتتمثل المجمعات المتاحة من خلال المبادرة فيما يلى:

مجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية: على مساحة 20.5 فدان بمساحة كلية للوحدة 144 م مربع ويضم المجمع 204 وحدة. والمجمع متخصص في المنتجات البلاستيكية ويقدم وحدات مجهزة بكامل المرافق وخدمات للدعم الفني والتدريبى ويقترب من الكتلة السكنية وتتوافر به العمالة.





ومجمع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: على مساحة 40 فدان بمنطقة الغردقة بمساحة كلية للوحدة تبلغ 336 متر مربع ويضم 218 وحدة وهو متخصص في الأنشطة الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة. ويتميز بقربه من خطوط السكك الحديد والموانئ التجارية (ميناء الغردقة وسفاجا والقصير) والمطارات (مطار الغردقة ومرسى علم).





ومجمع محافظة الغربية: على مساحة 9.7 فدان بالمحلة الكبرى بمساحة كلية للوحدة تبلغ 48 متر مربع ويضم 611 وحدة. والمجمع متخصص في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة والكيماويات والأنشطة الهندسية.





ومجمع محافظة بنى سويف: على مساحة 70 فدان بمنطقة بياض العرب بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 432 متر مربع) و(نموذج ب 540 متر مربع) و(نموذج ج 648 متر مربع)، والمجمع متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية. ويتميزالمجمع بقربه من الكتلة السكنية والطرق الرئيسية مما يسهل نقل المنتجات والتسويق وتوفر العمالة القريبة من المجمع.





مجمع محافظة المنيا: على مساحة 19.1 فدان بمنطقة المطاهرة بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 432 متر مربع)، و(نموذج ب 792 متر مربع) ويبلغ عدد الوحدات 68 وحدة وهو متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية. ويقدم المجمع وحدات مجهزة ويقترب من الكتلة السكنية (يبتعد 1.6 كم من المنطقة السكنية) مما يساعد علي توفر العمالة.





مجمع محافظة سوهاج: على مساحة 64.84 فدان بمنطقة غرب جرجا بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 612 متر مربع) و(نموذج ب 648 متر مربع) ويبلغ عدد الوحدات بالمجمع 178 وحدة وتتعدد مجالات الأنشطة به. ويقترب المجمع من الكتلة السكنية (تبتعد 4 كم تقريبا) ومن مطار سوهاج الدولى .





وأخيرا مجمع محافظة الأقصر: على مساحة 49.17 فدان بمنطقة البغدادى بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 384 متر مربع) و(نموذج ب 432 متر مربع) ويصل عدد الوحدات به إلى206 وحدة. والمجمع متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة. ويقدم المجمع وحدات مجهزة ويتميز بقربه من خطوط السكك الحديدية (الأقصر، سفاجا، الأقصر) ومن الموانئ التجارية (ميناءالغردقة، وميناء سفاجا، ميناء القصير) ومن مطار الأقصر الدولى.