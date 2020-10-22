موقع دعم مصر.. استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين

بدل تالف بطاقة التموين وبدل فاقد.. استفسارات كثيرة من المواطنين حول كيفية استخراج بدل تالف بطاقة التموين وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.





دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين 2020

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، من بينها دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين 2020 وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.





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دعم مصر استعلام بدل تالف

وأشار المصيلحي إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، وأيضا دعم مصر استعلام بدل تالف بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.





استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

وحتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة تموين بدل فاقد عبر موقع دعم مصر، فعليه الدخول على موقع دعم مصر من الرابط الآتي:

http://www.tamwin.com.eg/ Pages/Index.aspx

استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تمت زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة.



