AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهام قاصرين ساعدا في قتل المدرس الفرنسي بتهمة التآمر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
اتهمت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، قاصرين ساعدا قاتل المدرس الشيشاني، على التعرف عليه، بتهمة التآمر في القتل. 

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس، الأربعاء، في حفل لتكريم مدرس التاريخ الفرنسي المقتول بسبب إساءته للرسول، أن فرنسا اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة ما وصفه بـ "الإسلام السياسي الأصولي".

وقال ماكرون أمام الحشود الفرنسيين في حفل تكريم المدرس، صامويل باتي: ما من كلمات تكفي لنتحدث عن محاربة الإسلام السياسي الأصولي.

أود أن اتحدث عن أخيكم وعن أبيكم وعن زميلكم وعن استاذكم الذي أغتيل لأنه اختار أن يُدرًس".

وأضاف ماكرون أن صامويل قُتل لأنه كان يجسد الجمهورية العلمانية الفرنسية.

وأكد ماكرون أنه سيدافع عن العلمانية والحرية التي تتبناها فرنسا، مؤكدًا أن باريس لن تتخلى عن التعبير بالرسوم الكاريكاتورية بدون أي خوف.

وتابع: "سنواصل تعليم الأدب والموسيقى وغيرها من الأشياء التي تغذي الفكر والروح".

ونظم الآلاف من الفرنسيين مسيرة لتكريم مدرس التاريخ الفرنسي المسيء للرسول في ضواحي باريس بعد مقتله على يد طالب مسلم من أصول شيشانية.

وتم قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، في ضواحي باريس ليلة 16 أكتوبر الجاري، فيما قُتل المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وهو مراهق شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا من مواليد موسكو وعرف باسم عبد الله أنزوروف، برصاص قوات الأمن.

وجاء القتل بعد أن عرض باتي البالغ من العمر 47 عاما رسما كاريكاتوريا يصور النبي محمد أمام طلابه.. وبدأ التحقيق في الأمر، الذي أثار أيضًا مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تندد بالعنف ضد المعلمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

فرنسا: جماعة "أنصار الشيشان" تعلن مسئوليتها عن عملية ذبح مدرس التاريخ..فيديو

شاهد.. أول صور للشاب الشيشاني قاتل المدرس المسيء للنبي محمد

بعد قطع رأس مدرس.. فرنسا تشن حربا ضد عشرات المتطرفين

بعد مقتل مدرس فرنسي أساء للرسول .. إغلاق مسجد في باريس واعتقال إمامه

مسيرة حاشدة في باريس لتكريم المدرس الفرنسي المسيء للرسول.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: لم تظهر حالات مصابة بـ كورونا بالمدارس.. فيديو

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

اتحاد الكرة يكشف موقف الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

اعتقدت أنه كذبة.. مريضة توجه تحذيرا بعد قضاء 22 يوما في مستشفى بسبب كورونا

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد