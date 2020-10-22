دينا ذو الفقار: وجود قانون يجرم الاعتداء على الحيوانات ضرورة ..فيديو

قالت دينا ذو الفقار، منسقة حقوق الحياة ومدافعة عن حقوق الحيوان، إن سبب التعدي على الحيوانات سواء بالضرب أو بالحرق ناتج عن التربية غير سويّة نتيجة انعدام الثقافة والمفاهيم الصحيحة.





واستنكرت "ذو الفقار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، غياب الرقابة في التصدي للعنف منذ بدايته، خاصة أن التعدي على الحيوانات مع الوقت سيصبح تعديا على البشر أيضا، موضحة "قانون الطفل المصري يعاقب الأسرة نتيجة إهمالها تربية الأطفال والسماح لهم بالقيام بممارسة العنف".





وأضافت أن رجال الدين يجب أن تعاقب أيضا، لأنهم لا يقدمون برامج للتصدي لهذه الأعمال والعنف، مشددة على ضرورة وجود مناهج في التربية والتعليم توعي الأطفال وتحرم العنف ضد الحيوان.



