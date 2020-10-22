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أخبار العالم

استطلاع: تقدم محدود لـ بايدن على ترامب في فلوريدا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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قسم العالم
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم فيما يبدو على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا التي كان السباق بها متقاربا قبل أسبوع.

وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، الأربعاء إلى أن المعركة الانتخابية تحتدم بين المرشحين في ولاية أريزونا حتى أنهما يسيران كتفا لكتف في السباق.

وسوف تلعب هذه الولايات دورا حاسما في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أو أن بايدن سيخلعه من البيت الأبيض.

ويتفوق بايدن على ترامب على مستوى الولايات المتحدة بتسع نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

وطبقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر قال 51 في المئة إنهم سيصوتون لصالح بايدن في حين قال 42 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم للرئيس ترامب.

وأظهر استطلاع أجري في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر أن 50 بالمئة من الناخبين المحتملين في فلوريدا سيمنحون أصواتهم لبايدن مقابل 46 بالمئة لترامب وهذا التقدم ليس كبيرا إذ أنه على حافة هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع.

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