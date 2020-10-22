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محافظات

طرح 159 وحدة متطورة للبيع والإيجار بأول مدينة صديقة للبيئة بالغردقة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طرح إتاحة كراسات شروط ١٥٩ وحدة صناعية بأول مدينة صناعية متطورة وصديقة للبيئة بالغردقة وحتى 2 نوفمبر المقبل ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بعدد من المحافظات على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

وتضم المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الغردقة 159 وحدة صناعية ضمن الوحدات الصناعية التى أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث يعد أول مجمع للخدمات الصناعية بمدينة الغردقة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه والذى يضم 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، على مساحة 40 فدانا غرب المدينة، ضمن مشروعات المناطق الصناعية التى تقيمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة ومن المقرر أن يتم تخصيص تلك الورش الصغيرة بمجمع الغردقة لصناعات تخدم القطاع السياحى والفندقي وان كافة الجهات المعنية قامت باتباع كافة معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط للقضاء على مشكلة البطالة وتشجيع الابتكارات الناجحة والتركيز على المشروعات الصناعية التى تلبى احتياجات القرى السياحية والسائحين وإن الهدف الاساسى هو توفير فرص العمل للشباب وكذلك أن تكون مدينة الغردقة خضراء.

وأكد نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز المشروعات بالبحر الأحمر، أنه يمكن للعميل التعاقد على 8 وحدات صناعية بنظام التمليك أو الإيجار، حيث تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 330 متر مربع، بأبعاد 14 مترا فى 28 مترا، والمساحة المغطاه بها 231 مترا، والمبنى عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنتى بارتفاع 4,40 متر، وارتفاع المبنى 8 أمتار ومساحة عرض الوحدة 14 مترا، كما تم تجهيز الوحدات بواجهات معمارية حديثة متميزة، وجميع الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، كذلك مدخل تغذية المياه بقطر 2 بوصة ومخرج للصرف الصحى قطر 6 بوصة، وكذلك مدخل كهرباء جهد منخفض حتى 50 ك.ف أمبير.

وكشف عبد الظاهر، أنه على من يرغب فى التعاقد على وحدة صناعية سواء بالإيجار أو التمليك يمكن له شراء كراسة الشروط من فرع الجهاز بعد تسديد قيمتها بأحد البنوك المختلفة، مؤكدا أن نظام الإيجار للمتر 20 جنيها ونظام الإيجار والبيع يتم تسديدها بنظام أقساط ربع سنوية على مدار 4 سنوات .

وقدم جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر عدد من التسهيلات بتخفيض قيمة كراسة الشروط لتصبح 500 جنيه، بالاضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، وأن الوحدات المطروحة بنظام الإيجار تصل قيمتها الإيجارية للمتر 20 جنيها فقط. وتمويل شراء الوحدات والآلات لمن ينطبق عليهم الشروط بفائدة 5% متناقصة، كذلك يمكن إمكانية التمويل البنكى للمشروع فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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