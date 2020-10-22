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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك (التنمية الصناعية ،مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى ، الكويتى الوطنى NBK، كريدى اجريكول، بلوم ، عودة ، مصر ، الاهلي ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس ، التجارى الدولى CIB، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ، مصر ايران للتنمية ، التعمير والاسكان ) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الأهلى اليونانى، الاسكندرية، العربى الافريقى الدولى) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

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 وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربى الدولى ) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع

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