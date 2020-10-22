محافظ السويس يقود شعلة النصر إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي





رافق المحافظ في إيقاد الشعلة الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، خالد سعداوى السكرتير العام و العميد ايهاب حسن، السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية.





ورفع شباب التابعة لمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة أعلام مصر والسويس وتضمن اليوم تشغيل عرض موسيقى لفرقة السمسمية .