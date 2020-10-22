محافظ السويس يقود شعلة النصر إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي

أوقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس شعلة النصر بالنصب التذكارية للجندي المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس إيذانا ببدء احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي لانتصارات شعب السويس العظيم على العدو الإسرائيلي في 24 أكتوبر 1973 .
رافق المحافظ في إيقاد الشعلة الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، خالد سعداوى السكرتير العام و العميد ايهاب حسن، السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية.
ورفع شباب التابعة لمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة أعلام مصر والسويس وتضمن اليوم تشغيل عرض موسيقى لفرقة السمسمية .