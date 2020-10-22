محافظ الشرقية يأمر بالتحقيق مع معلمة تفرض ارتداء الحجاب على تلميذة ..فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه علم بشكوى طالبة لا ترتدي الحجاب وقامت مُعلمتها بمنعها من الحضور في مدرسة بـ بلبيس ، منوهًا بأنه قام بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق وأخذ أقوال الطلاب زملائها.





ممدوح غراب في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الأولى المصرية، أن اللجنة إذا دانت المعلمة فسيكون هناك عقاب صارم؛ لأننا لا نسمح لأي أحد بأن يقوم بإجراء متشدد في مدارس المحافظة . وأضافالقناةأندانتلأننالأيأحدبأنبإجراءمدارس





ومن جانبها، أوضحت لمياء لطفي، والدة الطالبة ريم صلاح، أن الشكوى بمجرد تقديمها إلى مدير المدرسة قام بأخذ الإجراء اللازم وكذلك الإدارة التعليمية، مؤكدة ضرورة تطبيق العقاب على المدرسات اللاتي يفرضن أفكارهن على الطلاب.





وطالبت والدة الطالبة، باتخاذ إ جراءات واضحة من وزارة التربية والتعليم فيما يخص زي الطلاب، موضحة "على الوزارة إما تعميم قرار ارتداء الحجاب، وإما أن يكون اختياريا، ويتم إعلانه في قرار".