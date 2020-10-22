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أخبار العالم

تونس.. أحزاب برلمانية تقاضي الغنوشي بتهمة التزوير

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أعلنت 3 كتل نيابية في تونس، عزمها مقاضاة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لدى المحكمة الإدارية، بتهمه تزوير نتيجة تصويت على قانون يُمكّن النواب من التصويت عن بعد.

وأكدت كتل الإصلاح والديمقراطية وتحيا تونس، أنها "عاينت عملية التزوير التي حصلت في جلسة المصادقة على اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان، عبر عدل تنفيذ".

وقال نائب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية إن "عدل التنفيذ الذي عينه الحزب عاين مقطع فيديو يتعلق بتصويت النواب على اعتماد إجراءات استثنائية في التصويت، تمكن النواب من التصويت عن بعد، بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا".

وأضاف: "عدل التنفيذ أكد أن عدد النواب الذين صوتوا يبلغ 98 نائبا فقط، في حين أعلنت رئاسة البرلمان أن عدد المصوتين يبلغ 118 نائبا".

وتابع: "الكتلة ستقدم طعنا في نتيجة التصويت، وستقاضي رئيس البرلمان أمام المحكمة الإدارية، وستطالب بإلغاء كل ما تم اعتماده بعد هذه الجلسة".

يذكر أن الجلسة العامة التي صادق خلالها البرلمان على اعتماد إجراءات استثنائية لعمله وتمكين النواب من التصويت عن بعد، شهدت جدلا واسعا بسبب التشكيك في عدد النواب المصوتين.

وكان البرلمان قد قرر اعتماد إجراءات استثنائية في عمله، بعد أن أصيب عدد من نوابه بفيروس كورونا وأصبح عاجزا عن مواصلة أعماله كالمعتاد.




















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