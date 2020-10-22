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ناجي قمحة: مؤتمر القمة الثلاثية نجح في وضع حد للنظام الأردوغاني الأحمق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
القمة الثلاثية
القمة الثلاثية
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن مؤتمر القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان يعد نجاحا لآلية التعاون بين الدول الثلاث الذي بدأ في نوفمبر 2014، مشيرا إلى أن المؤتمر أيضا يعد نجاحا للتنسيق المصري القبرصي واليوناني في تحقيق أهدافه على أرض الواقع، أهمها تنفيذ منتدي غاز شرق المتوسط سم تحويله إلى منظمة إقليمية.

وأكد "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة «خبر اليوم» على قناة «on»، أن مؤتمر القمة الثلاثية تم من أجل وضع حد لأطماع نظام أردوغان، واصفا الحكومة التركية الحالية بأهل الشر والنظام الأردوغاني الأحمق و ذلك لأن أردوغان لا يحترم القوانين الدولية والدول المجاورة و دائم التعدي على الحدود البحرية للدول المجاورة.     

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن تلك الدول الثلاث تقف أمام تركيا لأنها تدعم الإرهابيين و توظفهم لمصلحتها و ترسلهم إلى دول بعينها مثل ليبيا و سوريا و غيرهم من الدول المراد تدميرها، مشيرا إلى أن نام أردوغان لا يضع أمام عينه إلا أهدافه الخاصة و لا ينظر إلى علاقات الشعوب بعضها في المستقبل. 

ونوه إلى أن ملف تعيين الحدود البحرية بين الدول الثلاثة تم تناوله بنجاح في المؤتمر و في إشارة واضحة من الدول الثلاث أنها ملتزمة بالقانون الدولي للحدود البحرية، مضيفا أن قبرص واليونان أشادتا بالدور المصري في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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